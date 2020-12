Milan, Maldini: “Rafael Leao può arrivare a livelli incredibili. Sugli altri…”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Maldini

MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Maldini si è soffermato sui tanti giovani rossoneri presenti in rossa.

"Difficile trovare uno che mi abbia deluso. Duarte è stato sfortunato, ha avuto tanti infortuni. Il talento di Leao è sotto gli occhi di tutti, può arrivare a livelli incredibili. Saelemaekers è stato frutto del nostro scouting, non conoscevo Alexis. Noi cercavamo un terzino destro in quel momento lì, o uno che in previsione un giorno potesse giocarci. Abbiamo visto questo ragazzo che giocava a destra, a sinistra, come terzino, da numero dieci, con un'intensità tale che dopo che gli dai la palla lui c'è. Bennacer ha grande personalità".