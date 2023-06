Milan, Maldini e Massara ancora al lavoro: contatti per il rinnovo di Mirante

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, sono al lavoro per il rinnovo di contratto di Antonio Mirante

Nella giornata di ieri, 2 giugno, in casa Milan è stato ufficializzato il rinnovo di Rafael Leao dopo mesi di attesa che avevano in un certo senso tenuto sulla graticola tutti i tifosi rossoneri. La firma, però, è arrivata, e il portoghese rimarrà in rossonero, a meno di offerte clamorose e che superano la clausola rescissoria di 175 milioni di euro, fino al 2028.