Milan, Maldini ha firmato. Ibrahimovic, ecco il nuovo contratto | News

Secondo le ultime indiscrezioni, Paolo Maldini, così come Zlatan Ibrahimovic, avrebbe firmato il rinnovo del contratto con il Milan

Oltre all'arrivo di Divock Origi , ci sono dei movimenti all'interno del Milan . Secondo quanto riferisce 'La Repubblica', Paolo Maldini avrebbe firmato il nuovo contratto. Prima parte della trattativa con Cardinale, poi la chiusura definitiva con Gazidis e Scaroni. Inoltre anche Zlatan Ibrahimovic avrebbe prolungato il suo contratto. Lo svedese avrebbe firmato un contratto ponte da 100mila euro fino a gennaio per restare tesserato e poter così fare riabilitazione a Milanello per recuperare dall’operazione al ginocchio.

Ritornando alla situazione dirigenziale, quello che saluterà il Milan sarà Ivan Gazidis. L'amministratore delegato rossonero avrebbe comunicato che lascerà il club di via Aldo Rossi per motivi personali a novembre, ovvero al termine del suo attuale contratto. Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.