Milan, Maldini fa all-in: il dirigente difende Pioli e la squadra

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, le dichiarazioni di Paolo Maldini hanno ovviamente fatto discutere tutto l’ambiente rossonero. Il direttore dell’area tecnica, stanco delle continue dichiarazioni di Ralf Rangnick, ha voluto fare all in e mettere sul tavolo tutte le carte.

Maldini ha spiegato di essere intervenuto per difendere la squadra e il lavoro di Stefano Pioli, ritenendo destabilizzanti le ripetute esternazioni di Rangnick in vista di una possibile ripresa della stagione. Ovviamente il dirigente ha difeso il suo operato, messo in discussione da queste continue dichiarazioni del tedesco.