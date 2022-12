Milan, Maldini e Adriana festeggiano l’anniversario di matrimonio

Una coppia che ha superato il tempo e che è durata fino a oggi e a cui auguriamo di durare in eterno, quella composta da Paolo Maldini, simbolo unico del Milan, e Adriana Fossa, sua storica compagna e moglie. Oggi per loro non è un giorno come tutti gli altri e, di conseguenza, non lo è per nessun milanista. La coppia festeggia infatti 28 anni di matrimonio. A ricordare l'anniversario è stata proprio Adriana sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato alcune foto della cerimonia. Maldini al momento si trova a Dubai con la squadra e quindi non hanno potuto festeggiarlo insieme, purtroppo. Questo però non li ferma e Adriana scrive così: "Io e te vita mia! Sono 28". Intanto la giornata di oggi è stata particolarmente ricca di notizia, scopri di più >>>