Milan, Maldini: “Daniel? Vi racconto il nostro rapporto” | News

Ultime Notizie Milan News: Maldini parla di suo figlio Daniel

MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Il dirigente si è soffermato sul rapporto con suo figlio Daniel.

"Daniel? Avere il papà tra le scatole non è piacevole, lo so bene anche io (ride, ndr). So bene che il momento più brutto è quando torni da una partita in macchina con tuo papà e ti dice cosa dovevi fare. Anche mio figlio me l'ha detto più volte. La sua fortuna è che gioca in un altro ruolo rispetto al mio. Per Christian, che fa il difensore, è stata ancora peggio".