Milan, Maikel Oettle cambia ruolo: diventa Chief Commercial Officer

Maikel Oettle è un dirigente tedesco che da ormai diversi anni è parte dei piani alti della società rossonera. Arrivato al Milan nel 2019 in qualità di Sponsorship Sale Director, nel corso delle stagioni ha cambiato il proprio ruolo all'interno del club di via Aldo Rossi. E da gennaio 2023 ricopriva la carica di Commercial Director .

Come si può evincere dal suo profilo 'Linkedin' e come si può notare nella sezione 'Organigramma' del sito del Milan, però, Maikel Oettle ha cambiato il proprio ruolo all'interno del club rossonero. Ad oggi, infatti, il dirigente teutonico ricopre la carica di Chief Commercial Officer.