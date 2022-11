Milan, Maignan e Saelemaekers a Milanello prima della ripresa / PM News

Mike Maignan e Alexis Saelemaekers al lavoro in anticipo a Milanello prima della ripresa degli allenamenti, fissata per venerdì 2 dicembre

La vittoria sofferta contro la Fiorentina per chiudere al meglio un 2022 fantastico che ha riportato lo scudetto al Milan dopo 11 anni. Poi, oltre ai sette calciatori partiti per il Mondiale in Qatar, un lungo rompete le righe che terminerà venerdì 2 dicembre, giorno del ritorno a Milanello. Ma c'è chi, nel centro sportivo rossonero, è tornato in anticipo per farsi trovare pronto in vista della ripresa della Serie A e della Champions League.