Milan, Maignan ringrazia i medici che l’hanno operato su Instagram

Maignan, portiere del Milan, ha ringraziato i medici che l'hanno operato al polso tramite una storia. Ecco la foto pubblicata.

Un rientro in campo lampo con il Milan per Mike Maignan, portiere francese che ha sorpreso tutti. Dopo un avvio di stagione di altissimo livello, si era dovuto operare al polso ed era così stato costretto a saltare diverse partite. Sembrava potesse tornare solo a fine anno o addirittura nel 2022, invece ha bruciato le tappe e già ieri è sceso in campo da titolare. Segno di grande mentalità, di grande voglia, ma anche merito dei medici che l'hanno operato. Maignan non si è dimenticato di loro e oggi ha pubblicato una storia su Instagram ringraziandoli tutti. Ha pubblicato le foto della sua mano a distanza di poco più di un mese e poi una foto con loro, tutti omaggiati con una sua maglietta. Queste intanto tutte le notizie più importanti di oggi >>>