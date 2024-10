Rigori parati, ecco le statistiche di Maignan con la maglia del Milan

Il Milan fallisce l'opportunità di conquistare il secondo posto in classifica e, dopo la sconfitta in Champions contro il Bayer Leverkusen, perde anche a Firenze. Si ferma così la striscia di tre vittorie consecutive in campionato, e per Fonseca torna a esserci una situazione critica. Il portoghese, deluso dagli errori dal dischetto di Theo Hernandez e Abraham, si troverà a dover affrontare una lunga pausa. L'unica nota positiva è Mike Maignan che para il rigore a Moise Kean, tenendo in piedi i compagni.