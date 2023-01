Milan, come sta Maignan? C’è una data per il rientro | PM NEWS

Mike Maignan manca al Milan ormai da 4 mesi. Il portiere francese potrebbe presto tornare in campo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Maignan è stato sottoposto ad accertamenti già programmati. Questi hanno dato segnali positivi con il trattamento conservativo che sta dando i suoi frutti. Maignan continuerà le cure e il programma già impostato per rientrare in campo. La data per il rientro completo è quella della partita di Champions League contro il Tottenham. Milan, il mercato serve eccome: le possibili occasioni >>>