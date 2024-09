Milan, Maignan premiato per la presenza nella top XI dell’Europeo

Saliba e Maignan sono stati premiati per essere stati inclusi nella top XI dell'Europeo in Germania. Ecco le parole del portiere del Milan

William Saliba e Mike Maignan sono stati premiati per essere stati inclusi nella top XI dell'Europeo in Germania, tenutosi quest'estate. La Nazionale francese, dopo essere stata eliminata in semifinale dalla Spagna, si è riunita ieri a Clairefontaine per prepararsi ai prossimi impegni di Nations League, il primo proprio con l'Italia. Qui di seguito le immagini della premiazione postate su Instagram dalla Nazionale francese e le dichiarazioni del portiere del Milan.