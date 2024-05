Il 16 maggio, nella Scuola Militare Teuliè di Milano, si svolgerà la consegna dei Premi per la stagione 2023/2024. Il Premio Gentleman Allenatore Lega Serie B, intitolato all’indimenticabile Gigi Simoni, è stato consegnato a Claudio Ranieri in occasione di Inter-Cagliari. La serata sarà anche un momento benefico sostenendo l'associazione IN CAMPO CON IL CUORE che donerà un Defibrillatore alla città. Fino al 10 maggio, al sito www.premiogentleman.it, i tifosi avranno la possibilità di votare i campioni della Serie A.