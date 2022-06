Milan, Maignan premiato per il miglior assist stagionale

Mike Maignan ha vinto il premio per il miglior assist stagionale. Suo il millimetrico lancio per il gol di Leao contro la Sampdoria. L'ennesimo riconoscimento di una stagione da urlo per il portiere che era arrivato con l'obiettivo di non far rimpiangere Donnarumma ed è finito col farlo dimenticare. Il francese è già entrato nel cuore dei tifosi rossoneri, soppiantando di fatto l'estremo difensore passato al PSG. Maignan, nella finale per il miglior assist stagionale, ha battuto Alexis Saelemaekers. Il belga era stato a sua volta protagonista di una bellissima giocata contro il Venezia: tunnel a Caldara ed apertura per Theo Hernandez che scarica la palla in rete arrivando di gran carriera a sinistra. Ma non è bastato per battere Maignan. D'altronde il portiere francese ha dimostrato che batterlo è davvero un'impresa.