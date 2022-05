Milan, Maignan è il miglior portiere d’Europa: lo dicono i numeri / News

Mike Maignan è il miglior portiere in Europa, dati alla mano. Nessuno come lui nei top 5 campionati europei: il Milan se lo gode

Mike Maignan ormai non fa più notizia. Il portiere francese sta continuando ad inanellare prestazioni al di là della sufficienza e si sta rivelando un fattore determinante per il Milan. In occasione di Milan-Fiorentina di ieri, senza il suo apporto, a questo punto probabilmente staremmo parlando di una partita diversa. L'ex Lille, infatti, poco prima del gol di Rafael Leao, ha disinnescato in due tempi il colpo di testa pericolosissimo di Arthur Cabral come nulla fosse. Difficile immaginare un tale impatto sul mondo Milan, depresso per l'addio a parametro zero di Gianluigi Donnarumma. Adesso chi ci pensa più?