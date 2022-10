Milan, Maignan, Kjaer e De Ketelaere oggi a Milanello nel giorno di riposo

Finalmente una settimana intera per preparare al meglio una partita di campionato. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Verona, il Milan potrà preparare la partita contro il Monza senza l'intermezzo della Champions League. Un vantaggio non da poco per i calciatori e per gli infortunati, che avranno più tempo per recuperare al meglio. È il caso di Mike Maignan, Simon Kjaer e Charles De Ketelaere, che potrebbero ritornare in campo in vista della partita di sabato pomeriggio a San Siro.