Milan, Maignan è già l’idolo dei tifosi. Donnarumma non esiste più

Mike Maignan, portiere del Milan, in poco tempo è già entrato nel cuore dei tifosi sia dentro e sia fuori dal campo

Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta Mike Maignan. Il portiere del Milan, in pochissimo tempo, ha conquistato i tifosi rossoneri. Non solo dentro, ma anche fuori dal campo, così come dimostrato nell'ultima settimana con la presa di posizione contro il razzismo.