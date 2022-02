Milan, Maignan supera Donnarumma: ecco il dato | News

Mike Maignan, portiere del Milan, ha fatto dimenticare Gianluigi Donnarumma: con il suo acquisto la media dei gol subiti è scesa

Per i tifosi del Milan ormai esiste solo Mike Maignan. La partenza di Gianluigi Donnarumma è stata un brutto colpo, ma il francese in poco tempo si è conquistato la fiducia e la stima di tutti. Non solo con l'atteggiamento, ma anche e soprattutto con le prestazioni. A tal proposito Sky Sport ha messo in evidenza una statistica molto interessante. ù