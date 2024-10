Milan, Maignan out dall’allenamento con la Francia: ecco il reale motivo

Mike Maignan, portiere del Milan, nella giornata odierna avrebbe dovuto svolgere un allenamento con la Nazionale della Francia, ma lo avrebbe saltato stando alle ultime indiscrezioni. Procedendo con ordine, nella giornata di giovedì 10 ottobre l'estremo difensore rossonero è sceso in campo, come il compagno di club Theo Hernandez, contro Israele. Una prestazione, quella offerta, che non ha convinto molti in patria nonostante abbia subito appena un gol. In particolare 'L'Équipe' ha parlato di un calo di concentrazione in un match tutto sommato tranquillo.