Milan, maglia away 2023/2024: ispirata a Milano e a Gucci

Cominciano ad apparire sul web le prime immagini relative alla nuova maglia away del Milan per la stagione 2023/2024, quindi quella da trasferta. La novità sarebbe rappresentata dal colore, in quanto nella nuova casacca a fare da padrone è l'argento. Presente il solito sponsor Puma, mentre è da segnalare come vi siano rimandi alla città di Milano e allo sponsor Gucci. In modo particolare sono le cromature sottofondo della divisa a richiamare il brand. Anche il logo del club dovrebbe essere d'argento e, soprattutto, stilizzato.