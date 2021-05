Milan, Maccarone: “Infortuni e Coronavirus hanno fatto la differenza”

Maccarone, ex attaccante e opinionista TV, ha parlato dei motivi che hanno portato al crollo del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

È stato un ex attaccante anche del Milan, squadra in cui è cresciuto e con cui si è affacciato ai professionisti senza però mai esordire nel 1997/98, Massimo Maccarone. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha spiegato, dal suo punto di vista, come mai la squadra rossonera sia calata così tanto nella seconda parte di stagione, dopo un girone d'andata da primato. Ecco qui tutte le sue dichiarazioni: "Il Milan arriva da un girone di ritorno dell'anno scorso molto importante. Le dinamiche le conoscono i protagonisti, ma tra infortuni e Coronavirus ha avuto dei problemi e ovviamente la rosa dell'Inter è più ampia".