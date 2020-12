Milan, Luis Enrique: “Ho perdonato Tassotti per la gomitata”

MILAN NEWS – Il sorteggio delle semifinali di Nations League ha messo di fronte Italia e Spagna. Il commissario tecnico degli iberici, Luis Enrique, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il sorteggio (anche con un po’ di sbruffonaggine), ma è stato interrogato anche su un episodio con Mauro Tassotti, ai tempi al Milan, durante un Italia-Spagna del 1994, quando il terzino gli diede una gomitata. Ecco le sue parole: “Credo che il tempo cancelli ogni cosa. Per me personalmente non è neanche un ricordo amaro, è semplicemente un aneddoto della mia carriera. Ho già avuto la possibilità di affrontare Tassotti da avversario. Ci siamo chiariti, ma a lui non piace parlarne. Per me è totalmente indifferente. Fa parte della mia storia calcistica, ne sono orgoglioso e non la cambierei mai”.

