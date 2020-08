Milan, Luigi Turci seguirà Giampaolo al Torino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex preparatore dei portieri del Milan Luigi Turci seguirà Marco Giampaolo al Torino. Rimasto in rossonero anche con Pioli dopo l’esonero del tecnico abruzzese, l’ex portiere dell’Udinese tornerà a lavorare con Giampaolo in granata. Al suo posto in rossonero verrà promosso Nelson Dida che lavorerà a stretto contatto con Gigio Donnarumma e gli altri portieri rossoneri.

