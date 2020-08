Milan, la scalata di Dida: dall’Under 17 alla prima squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nelson Dida e Gianluigi Donnarumma. Passato, presente e futuro del Milan che si incrociano. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano sarà il nuovo preparatore dei portieri della prima squadra nella prossima stagione.

Dida, che era già tornato al Milan come preparatore dei portieri dell’Under 17, quest’anno avrebbe dovuto fare esperienza in Primavera, invece prenderà subito il posto di Luigi Turci, arrivato con Giampaolo e rimasto nonostante l’esonero del tecnico a ottobre. Il vice di Dida sarà Emiliano Betti, mentre per il settore giovanile i responsabili saranno Davide Pinato e Gigi Ragno.

MESSI ALL’INTER? PARLA BRAIDA >>>