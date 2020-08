Calciomercato Inter – Braida: “Messi nerazzurro? Ecco cosa penso

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato di un possibile trasferimento di Lionel Messi all’Inter. Queste le sue parole ai microfoni di ‘TMW Radio’: “A mio avviso Messi da Barcellona non si muoverà, conoscendo un po’ lui e la sua famiglia. Sarà difficile spostarlo, lui lì è un re, è amatissimo, ha dato tanto al Barça ed è un campionissimo. A 33 anni secondo me vorrà proseguire ancora a Barcellona”.

ECCO UN CURIOSO RETROSCENA SU ISMAEL BENNACER >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>