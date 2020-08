Milan, l’opinione: “Tonali non è pronto per le sfide europee”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha parlato di Sandro Tonali in ottica Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Sono contento innanzitutto che la pace fra Conte e la dirigenza sia stata fatta. Tonali non credo sia pronto per certe sfide europee, ma è anche vero che allenato da Conte potrà imparare molto e sappiamo benissimo come l’allenatore sia bravo a lanciare i giovani. Basta vedere il lavoro fatto con Bastoni quest’anno. Non nascondo tra l’altro che mi piacerebbe vedere un centrocampo con Barella e Tonali“.

