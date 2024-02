Milan, Loftus-Cheek mese da bomber: ecco l’MVP di febbraio

Alla mezz'ora di gioco ha incornato all'angolino un bel traversone di Florenzi, e a inizio ripresa ha poi firmato il bis con un altro colpo di testa, stavolta in tuffo nell'area piccola. Prima di lui, l'ultimo centrocampista del Milan ad aver realizzato due gol in una fase a eliminazione diretta europea era stato Kaká, nella Semifinale del 24 aprile 2007 contro il Manchester United in Champions League.

Non solo realizzazioni e numeri, perché le sue prestazioni sono state utili alla causa anche negli altri impegni rossoneri, chiusi dal pari interno contro l'Atalanta in cui è andato vicino a timbrare in più riprese. Nelle preferenze espresse dai sostenitori milanisti sul nostro sito ufficiale ha superato gli altri tre compagni che più avevano brillato a febbraio: Olivier Giroud, Theo Hernández e Rafael Leão. Avanti così Rubes! LEGGI ANCHE: Milan, stadio e infortuni. Ecco le parole di Gerry Cardinale

