Milan, da Loftus-Cheek a Leao: ecco le ultime dall’allenamento odierno

Nonostante questo fine settimana non si giochi nei principali campionati per la sosta Nazionali, gli allenamenti in vista degli impegni della prossima settimana proseguono. Il Milan, in modo particolare, affronterà la Fiorentina al rientro dalla pausa e vorrà farsi trovare preparato al meglio per evitare di lasciare per strada altri punti importanti.