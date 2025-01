Milan, come sta Loftus-Cheek? Ecco le ultime sulle sue condizioni | PM News

Durante la consueta conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari , Sergio Conceicao , tecnico del Milan ha parlato del gruppo rossonero e di quei giocatori che non sono ancora al 100%. Fra questi vi è anche Ruben Loftus-Cheek , centrocampista che non sta certamente rendendo come la scorsa stagione. Ma come sta il classe '96?

Le sue condizioni

Nonostante la sua presenza, da subentrato, nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter poi vinta dai rossoneri, Loftus-Cheek è rientrato in Italia con un problema fisico. Secondo quanto ci risulta, il centrocampista inglese verrà rivalutato tra circa una settimana per il riacutizzarsi del problema ai flessori della coscia destra. Non sarà dunque disponibile per la sfida di campionato contro il Cagliari di Davide Nicola. Uno degli obiettivi di Conceicao, dopo aver dato una bella scossa al gruppo rossonero, sarà dunque tentare il recupero di un giocatore, come Loftus-Cheek, che può certamente dare il suo ottimo contributo alla causa. LEGGI ANCHE: Milan-Cagliari, le parole di Sergio Conceicao alla vigilia>>>