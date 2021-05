Milan, Lodi: “Rossoneri su Zielinski, ma l’ho convinto a scegliere il Napoli”

Lodi, ex centrocampista, ha svelato che il Milan era interessato a Zielinski, ma lui lo ha convinto ad andare al Napoli.

L'ex centrocampista Francesco Lodi ha svelato un retroscena legato al Milan e a Piotr Zielinski, centrocampista polacco classe 1994 del Napoli. A quanto pare, prima di trasferirsi in azzurro, sarebbe potuto diventare rossonero. Ecco le parole di Lodi ai microfoni di Radio Kiss Kiss su Zielinski: "È un calciatore fortissimo e sono contento stia facendo molto bene a Napoli, trovando la giusta continuità. Vi posso svelare un retroscena. Prima di approdare in Campania, il polacco era incerto perché aveva due offerte. Oltre agli azzurri c'era anche il Milan che voleva accaparrarselo. Io gli ho detto che doveva andare al Napoli, non al Milan, che io ero napoletano, che era la mia città e che si sarebbe trovato benissimo. Non so se ho qualche merito, ma devo dire che lui era molto contento del Napoli, della città. I fatti poi mi hanno dato ragione: sta facendo davvero bene".