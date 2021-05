Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: ecco il nuovo terzino sinistro

Il Milan cerca un terzino sinistro nel prossimo calciomercato. Il nome nuovo è quello di Doig. Ecco tutte le ultime notizie.

In attesa di capire come finirà la stagione del Milan in campo, la dirigenza sta da tempo lavorando per il prossimo calciomercato. I rossoneri vogliono rinforzarsi in modo importante e dovranno anche acquistare un terzino sinistro. In questa stagione Diogo Dalot ha fatto la riserva su entrambe le fasce, ma serve un giocatore per ogni lato e il portoghese sembra destinato a tornare al Manchester United alla fine del prestito. Le richieste per il classe 1999 sono eccessive rispetto ai 10 milioni massimo che vorrebbe spendere il Milan per lui nel prossimo calciomercato.