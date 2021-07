Milan, lo sconto di Cellino su Tonali fatto per scaramanzia

Presto Tonali sarà di nuovo un giocatore del Milan. La curiosità? Cellino ha fatto uno sconto per scaramanzia. Ecco i dettagli.

Manca solo l'ufficialità e poi Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, sarà di nuovo un giocatore del Milan. I rossoneri hanno ottenuto un mega sconto dal Brescia: alla fine pagheranno Tonali solo 10 milioni, compresi i bonus, più il cartellino del giovane Olzer. I 10 milioni sono 7 di parte fissa a 3 di bonus. In realtà, però, non sono 7 milioni per scaramanzia del presidente Massimo Cellino. Per non far sì che, sommati ai 10 milioni del prestito dello scorso anno, fossero 17 milioni, ha fatto un piccolo ulteriore sconto: 6 milioni e 999 mila euro. Una piccola curiosità, molto divertente. Il Milan, quindi, ha ottenuto un doppio sconto, per due motivi diversi. Intanto il Milan non vuole farsi sfuggire Kessie. Le cifre del nuovo contratto.