Milan, lo scatto di Tonali: lampi di classe per stregare Pioli | News

Ultime Notizie Milan News: Tonali, lampi di classe

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Sandro Tonali. L’inizio di stagione non è stato ottimale per il centrocampista, ma contro il Lille ha fatto una giocata delle sue.

Il filtrante, infatti, che ha portato poi al gol di Castillejo, dopo l’assist di Rebic, è stato bellissimo. Non basta, ovviamente, ma è un inizio. A tal proposito, ecco le parole di Bonera a fine partita: “Sta seguendo un percorso, abbiamo fiducia in lui, contro il Lilla è stato determinante. E’ un ragazzo serio e intelligente, siamo molto contenti di lui”. Anche Pioli se lo coccola: “Tonali ha fatto due passi in avanti, non solo uno. Non ha fatto la preparazione con noi, sta crescendo di condizione, di conoscenza dei compagni, sono molto soddisfatto. E’ un giocatore molto forte”.

Tonali è consapevole di crescere e di poter fare molto di più, ma la strada è quella giusta: “Il mister ci chiede di giocare in avanti, è la prima cosa che bisogna fare quando si ha spazio. E poi giocare tranquilli, è una cosa che già facciamo in allenamento. I compagni sono fortissimi e mi danno tanto in ogni singolo allenamento. Qualsiasi giocatore aiuta quelli più indietro nella preparazione”. Calciomercato Milan, Simakan parla del suo futuro. VAI ALLA NOTIZIA>>>