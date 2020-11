Calciomercato Milan – Simakan: “Maldini è il migliore. Sul futuro…” | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo, ha rilasciato delle breve dichiarazioni a Teelefoot. Il classe 2000, ha parlato così del Milan e del suo futuro: “Maldini è il miglior difensore della storia. Futuro al Milan? Vedremo”.

Insomma, Simakan non si sbilancia, ma l'interesse del club rossonero per il giocatore è chiaro. A svelarlo è stato lo stesso Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, nell'intervista rilasciata ieri a Teelefoot. Ecco cosa ha detto: "Simakan? Abbiamo parlato con gli agenti nei mesi precedenti e anche col ragazzo. Quello che vediamo noi del campionato francese è che non essendo molto tattico i giocatori sviluppano molto l'abilità nell'uno contro uno. Sia in attacco che in difesa. Nel calcio moderno credo che questo sia fondamentale. La nostra idea è proprio quella di andare a prendere questo tipo di talento, magari un pochino grezzo dal punto di vista tattico ma che ha grandi capacità fisiche e nell'uno contro uno, che sia Simakan o che sia un altro".