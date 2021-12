Milan-Liverpool, Klopp rinuncia a Van Dijk, Henderson, Thiago e Jota

Mancano ormai poche ore a Milan-Liverpool di questa sera: Klopp, già qualificato, rinuncerà a diversi giocatori importanti

Buone notizie per i rossoneri in vista di Milan-Liverpool di questa sera. Come viene riportato dal giornale LiverpoolEcho, Klopp non porterà a Milano quattro giocatori molto importanti per la squadra: Van Dijk,Henderson, Thiago Alcantara e Jota. Questa è sicuramente una buona notizia per Stefano Pioli, che avrà sicuramente più possibilità di far male agli inglesi senza alcuni titolari. Klopp, insomma, è stato di parola, avendo annunciato in conferenza stampa l'esigenza di fare un po' di turnover in vista della prossime partite. Intanto il Milan sul calciomercato pesca un nuovo talento dalla Francia.