MILAN-LIVERPOOL, FONSECA in CONFERENZA: “ABBIAMO TROPPI PROBLEMI. ECCO PERCHÉ SONO QUI”

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa nella serata di ieri, martedì 17 settembre, al termine del match Milan-Liverpool, terminato 1-3 per i Reds. L'allenatore ha elencato i problemi della squadra e ha spiegato il motivo per cui si trova sulla panchina del Diavolo. Ecco il video realizzato dal nostro inviato a San Siro, Stefano Bressi.