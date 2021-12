Milan-Liverpool, è la notte di Ibrahimovic: Pioli si affida a lui

Milan-Liverpool può essere la notte di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese cerca il 50esimo gol della sua carriera in Champions League

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan-Liverpool può essere la gara di Zlatan Ibrahimovic. Dopo tre comparsate nella competizione in questa stagione, lo svedese partirà dal primo minuto nella gara più importante. Non segna in Champions League dal 6 aprile 2016, cioè un Psg-Manchester City terminato con il risultato di 2 a 2.