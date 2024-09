Boban: “Per Milan-Liverpool sarebbe stato ideale avere lo stadio pieno”

L'ex Milan Zvonimir Boban ha espresso il suo rammarico, in quanto questa sera San Siro non sarà al completo per la sfida contro il Liverpool

17 settembre 2024

Ospite negli studi di Sky, l'ex rossonero Zvonimir Boban ha espresso il suo rammarico per il fatto che questa sera San Siro non sarà al completo per la sfida di Champions League tra Milan e Liverpool: "Mi dispiace, soprattutto perché si affronta una squadra di grande calibro come il Liverpool".

Le parole di Boban — "È una partita in cui il Milan deve dimostrare il proprio valore e mostrare il proprio potenziale. Sebbene i Reds abbiano perso l'ultima partita, nelle precedenti hanno offerto prestazioni eccellenti. Sarebbe stato ideale avere uno stadio completamente pieno, ma il pubblico continuerà a sostenere la squadra. Non è ideale che lo stadio non sia al completo per questa sfida, e non sono a conoscenza dei motivi". LEGGI ANCHE: Milan-Liverpool: tifoso dei Reds ucciso nei pressi dell’aeroporto di Bergamo