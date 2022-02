Milan, Liverani: “Fame superiore, i due gol di Giroud decisivi”

Liverani, ex giocatore e ora allenatore, ha parlato della vittoria di ieri del Milan e dei gol di Giroud, determinanti. Ecco le sue parole.

Un'altra vittoria per il Milan ieri in coppa. Una vittoria secca, rotonda e mai in discussione: un 4-0 senza appello. I rossoneri hanno dominato dall'inizio alla fine e sono riusciti a chiudere il primo tempo addirittura in vantaggio di tre gol. Decisiva ancora una volta la doppietta di Olivier Giroud, francese classe 1986. Del match ha parlato, ai microfoni di Sky, anche Fabio Liverani, ex giocatore biancoceleste e ora allenatore. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "Il Milan, post Derby, è entrato con una fame, una voglia e una determinazione superiore. L'1/2 di Giroud a fine primo tempo ha chiuso la partita". Leggi le notizie più importanti di oggi a tema rossonero >>>