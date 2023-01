Milan, lite all’interno dello spogliatoio? Ecco cosa è successo realmente | PM

Il Milan non sta vivendo un gran momento dal punto di vista dei risultati. Nel mese di gennaio i rossoneri hanno appena ottenuto un successo contro la Salernitana, ma hanno visto sfumare due obiettivi stagionali: la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Inoltre in campionato la squadra di Pioli ha perso terreno sul Napoli capolista dopo i passi falsi contro Roma, Lecce e Lazio. Insomma, non è di certo un periodo d'oro per i rossoneri. A far peggiorare questo momento, c'è una voce di corridoio che circola sui social da un paio di giorni che parla di una lite all'interno dello spogliatoio tra alcuni calciatori e Stefano Pioli.