Milan, prove di formazione per l’Inter: ballottaggio tra Kjaer e Kalulu

In vista del match contro l'Inter in Supercoppa, il tecnico del Milan Stefano Pioli deve risolvere il ballottaggio tra Kjaer e Kalulu

L'attesa sta per finire, manca ormai poco a uno degli eventi più importanti della stagione, la Supercoppa Italiana. Milan e Inter si sfideranno per la conquista del primo trofeo stagionale e lo faranno nella serata di mercoledì 18 gennaio a Riad, in Arabia Saudita.