Milan, l’inizio del raduno estivo e tutte le amichevoli: ecco le date

L'inizio della nuova si avvicina sempre di più, almeno per il Milan . I rossoneri sono attesi da un'annata importante, data quella fallimentare appena chiusa, e anticiperanno le altre squadre a causa di alcune sfide programmate prima ancora dell'esordio in campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri vivrà il suo primo giorno di ritiro il 7 luglio.

Tuttavia, il 4 e il 5 luglio sono in programma i consueti test del post vacanze per i giocatori, mentre la squadra si ritroverà poi a Milanello la sera di domenica 6. Il pubblico, poi, come consuetudine potrà assistere al primo allenamento dei rossoneri il pomeriggio del 7 luglio alle ore 17. La prima preparazione, insomma, verrà svolta come sempre a Milanello, salvo poi volare per la tournée orientale. Il Milan affronterà l'Arsenal, a Singapore, il 23 luglio. Il Liverpool, a Hong Kong, il 26 luglio e il Perth Glory a Perth, Australia, il 31 luglio. Il 9 agosto vi sarà l'ultima amichevole estiva, contro il Leeds a Dublino, e infine la prima gara ufficiale della stagione contro il Bari, per i trentaduesimi di Coppa Italia.