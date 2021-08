Milan, l’infortunio di Kessié è meno grave del previsto: e sul mercato…

Stiramento al flessore della coscia sinistra per il centrocampista del Milan Franck Kessié. Ma l'infortunio è meno grave del previsto

Stiramento al flessore della coscia sinistra per il centrocampista del Milan Franck Kessié, ma l'infortunio è meno grave del previsto. Almeno stando a quanto riferisce l'ANSA. L'ivoriano verrà rivalutato tra qualche giorno ma potrebbe doversi fermare per circa due settimane, saltando dunque l'esordio in campionato contro la Sampdoria lunedì 23 agosto. Il club rossonero, visto l'infortunio non di grave entità, non avrà comunque bisogno di cercare un sostituto sul mercato. I rossoneri, comunque, prenderanno un centrocampista, indipendentemente dalle condizioni di Kessié. Potrebbe essere Yacine Adli il nuovo rinforzo rossonero. Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.