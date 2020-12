Milan, l’incredulità di Leao: “Ibrahimovic? Lo sceglievo alla Playstation”

Ultime Notizie Milan News: Leao parla di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della CBS. Il portoghese si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra.

“Ibra? Giocavo con il suo personaggio alla PlayStation 4 quando mi sono trasferito al Milan ed ora gioco e mi alleno con lui nella vita reale. Ogni giorno con lui è un’opportunità per migliorarsi, sono molto orgoglioso e sto cercando di ascoltarlo e di diventare migliore ogni giorno grazie a lui. Fuori dal campo gioca, scherza. In campo, è diverso. È rude e non scherza più. Quando lo hai sul terreno di gioco, puoi battere qualsiasi squadra. Non importa chi questa sia. Ibrahimovic è un’icona: quando lo hai in squadra, puoi raggiungere grandi traguardi”. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Già trovato il suo erede. Vai alla news >>>