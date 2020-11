Milan-Lille, Pioli: “Brahim Diaz e Dalot giovani ambiziosi. Sul loro futuro..”

Milan-Lille, Pioli su Brahim Diaz e Dalot

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Alla vigilia di Milan-Lille, terza gara del girone di Europa League, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore emiliano ha parlato anche dell’ambientamento di Diogo Dalot e Brahim Diaz e del loro futuro. “E’ chiaro che sono stati acquistati per le loro qualità e capacità. Hanno caratteristiche per essere d’aiuto alla squadra. Sono giovani ma con serietà, voglia e ambizione. Cresciamo insieme, poi ci penseremo”.

