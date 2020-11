Milan-Lille, Pellegatti: “Boccio tutti, compreso Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE MILAN-LILLE: LE PAROLE DI PELLEGATTI

MILAN LILLE – Carlo Pellegatti, giornalista e grande tifoso rossonero, è molto deluso per la sconfitta del Milan a San Siro contro i Lille. Come di consueto, Pellegatti ha fatto il punto sulla prestazione della squadra di Pioli, analizzando la prestazione dei singoli. Non si salva nessuno, ad eccezione di Ismael Bennacer, entrato nel secondo tempo.

"Per una delle rare volte nella mia vita non riesco a dare sufficienze al Milan visto ieri se non per Bennacer entrato nella ripresa.Dalot regredito rispetto allo Sparta, colpevole sul terzo gol, insufficiente Romagnoli. Theo Hernandez non è ai suoi livelli da un po' di tempo. Kessie ha disputato la peggiore partita della stagione". Bocciatura anche per Zlatan Ibrahimovic: "Insufficiente non per colpa sua, non è riuscito a dare il là alla squadra quando serviva".