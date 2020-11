Calciomercato Milan – Sergio Ramos, derby in vista? Insulti a Hakimi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: SERGIO RAMOS CONTRO HAKIMI

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – In Spagna si parla insistentemente del futuro di Sergio Ramos. Lo spagnolo, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2021, e, stando agli ultimi rumors, il rinnovo non sarebbe poi così scontato.

Si è parlato del Milan, con Elliott che potrebbe decidere di cogliere questa opportunità di mercato, e della Juventus, che vuole un profilo esperto e vincente per guidare un gruppo ringiovanito nell’ultima sessione di mercato. Di sicuro Sergio Ramos in questo momento sta pensando solo al Real Madrid, così come dimostrato in un piccolo particolare svelato dalle telecamere di Movistar nella partita contro l’Inter di martedì scorso.

Nel corso della partita, infatti, c’è uno scontro di gioco tra lo spagnolo e Hakimi. L’interista cade a terra e si lamenta con l’arbitro per l’intervento subito, ma Sergio Ramos non la prende bene. Il difensore, ricostruendo il labiale, si sarebbe così rivolto all’ex Borussia Dortmund: “Buttati, put…. tua madre. Tirati su, caz…, strilli come un topo di fogna“. Hakimi ha scatto uno di rabbia, ma alla fine decide di non reagire, evitando guai peggiori per la sua squadra.

Sergio Ramos, si sa, non è nuovo a questo tipo di provocazioni. Di sicuro, al netto, di qualche esagerazione, resta un giocatore di assoluto valore. La sensazione è che alla fine difficilmente lo spagnolo lascerà il Real Madrid, ma nel mercato tutto può succedere. E' già successo con Cristiano Ronaldo. Staremo a vedere.