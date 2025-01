Mattia Liberali cambia agente: svolta nella trattativa legata al rinnovo?

Un giocatore “polivalente”, capace di adattarsi a più ruoli e contesti, ma che deve ancora definire la sua posizione ideale in campo. Con il suo talento cristallino, Liberali è considerato una delle più grandi speranze per il calcio italiano, e il supporto del nuovo agente Lucci potrebbe essere decisivo per indirizzarne il percorso.

Ritardi sul rinnovo — Il Milan, però, è in ritardo. La trattativa per il rinnovo non è ancora partita, una situazione che rischia di mettere i rossoneri in difficoltà, soprattutto alla luce del crescente interesse per il giocatore. Fiorentina e Atalanta si sono già mosse per sondare la disponibilità del classe 2007, mentre l’appeal di Liberali all’estero continua a crescere.

Per Geoffrey Moncada e la dirigenza milanista, è arrivato il momento di accelerare: il cambio di agente rappresenta un’occasione da cogliere per impostare un accordo a lungo termine e blindare uno dei gioielli del settore giovanile.

Una questione di priorità — Perdere Liberali sarebbe un duro colpo per il Milan, soprattutto in un momento in cui il calcio italiano punta sempre di più a valorizzare i giovani talenti. Il rinnovo del contratto non deve solo essere una formalità, ma anche un segnale chiaro da parte del club: investire su di lui, dargli fiducia e prospettare un percorso tecnico ben definito.

La partita per il futuro di Liberali è tutt'altro che chiusa. Il Milan è chiamato a giocare d'anticipo per evitare di perdere un talento su cui potrebbe costruire una parte importante del proprio futuro.