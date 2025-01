"Ciao a tutti, sono Mattia Liberali, sono qui in sede alla WSA di Milano. Sono orgoglioso di essere entrato a far parte di questa famiglia. Spero che insieme riusciremo a raggiungere grandi obiettivi e ci vediamo presto. Un saluto a tutti".

Qualche settimana fa il suo ex agente Stefano Antonelli ci aveva parlato così di lui in esclusiva: "Con le difficoltà del caso del primo anno di Milan Futuro, quindi della seconda squadra, che prevede un periodo di assestamento e di un normale e fisiologico percorso, che ha fatto anche la Juventus, dove ci sono stati gli stessi identici problemi al primo anno, sicuramente Mattia coglierà ogni tipo di esperienza per Milan Futuro. In questo momento sta lavorando molto con il gruppo della Primavera e spessissimo con la Prima Squadra".