Milan, l’ex promessa del calcio spagnolo Bojan compie 30 anni: auguri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Compie oggi 30 anni Bojan Krkić. Nato in Spagna da madre catalana e padre serbo, Bojan ad inizio carriera era considerato un talento emergente del calcio iberico. I primi anni al Barcellona fecero ben sperare, e i paragoni con Lionel Messi si sprecavano.

Per Bojan, nel corso della sua carriera, anche un’esperienza in Italia, prima alla Roma e poi al Milan. Militò nel Diavolo nella stagione 2012/2013 collezionando in totale 27 presenze e 3 gol fra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Oggi, l’esterno offensivo classe 1990, gioca nel Montreal Impact nel campionato americano di MLS. La redazione di PianetaMilan augura a Bojan un felice compleanno.

